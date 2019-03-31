  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:33 م
بحث متقدم
نشأت الديهي

الديهي: "السيسي بيقولكم متشكرين"

أسامة جاويش

لمدة عام.. بريطانيا ترفض طلب لجوء لإعلامي إخواني

محمد رمضان

حركات إباحية.. إنذار لنقابة الموسيقيين بسبب حفلة محمد رمضان

الرئيس السيسي

"رويترز" تشيد بقرار السيسي بشأن رفع الأجور

سفاح المجزرة

سفاح مجزرة المسجدين يتقدم بشكوى من داخل زنزانته

الطائرة المنكوبة

صادم.. تسجيل يكشف آخر كلمات لقائد الطائرة الإثيوبية

الرئيس السيسي

بحضور "السيسي".. تعرف على جدول أعمال القمة العربية

البنك المركزى المصرى

"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

العندليب الاسمر

شاهد.. قبر العندليب بعد 42 عاما من رحيله

خاشقجي

مفاجأة جديدة عن فريق اغتيال خاشقجي

شاهد.. لحظة وصول السيسي للمشاركة بالقمة العربية

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

السيسي يغادر إلى تونس لحضور القمة العربية

#

لهذه الأسباب.. غاب «السيسي» عن القمة العربية

#

"السيسى" يصل ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ

#

شاهد.. لحظة وصول السيسى إلى الأردن للقاء الملك عبد الله

تونس

السيسي

القمة العربية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، لدولة تونس للمشاركة في القمة العربية في دورتها الـ30.

تبدأ القمة اليوم وتستمر لمدة يومين، ومن المنتظر أن يكون هناك بيان قوى من القمة بشأن القرار الأمريكى الأخير الخاص بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورى المحتل.

ويتصدر جدول الأعمال متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار واللاجئون والأونروا، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين
» احذر.. كوب الشاي قد يصيبك بـ" السرطان" في هذه الحالة
» "منفعش".. رد فاروق جويدة على هذا الطلب
» 13 قتيلًا ومصابًا في انفجار مصنع معادن
» بالفيديو.. تعرف علي توأم روح العندليب
» سمية الخشاب تثير الجدل بتصريح جديد عن أحمد سعد
» طلاق فنانة من زوجها السياسي الشهير
» فنان شهير يدعو لمقاطعة دولة إسلامية: بيعاقبوا اللي بيزني أو الشاذ
» مفاجأة مدوية في واقعة اغتصاب طفلة بالمرج
» فنان شهير: هذا ما فعلته حين علمت أن ابنتي المذيعة "سارقة"
» سر رفض عبد الحليم حافظ إجراء عملية زرع كبد

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب