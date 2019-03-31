شاهد.. لحظة وصول السيسي للمشاركة بالقمة العربية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، لدولة تونس للمشاركة في القمة العربية في دورتها الـ30.







تبدأ القمة اليوم وتستمر لمدة يومين، ومن المنتظر أن يكون هناك بيان قوى من القمة بشأن القرار الأمريكى الأخير الخاص بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورى المحتل.





ويتصدر جدول الأعمال متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار واللاجئون والأونروا، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه.







