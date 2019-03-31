إعلامية: "أمي كانت بتعمل من بواقي العيش وجبة"

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الإعلامية عزة مصطفى
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صدى البلد

عزة مصطفي

صالة التحرير

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بالمرأة المصرية، قائلةً: "الست المصرية حمولة وتعمل على تدبير شئون المنزل بجزء من راتب الزوج".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة لتحرير"، على قناة "صدى البلد"، اليوم، قائلة: "المرأة المصرية اللي شقيت وربت طول عمرها عظيمة".

وتابعت: "أمي كانت ست فلاحة وتعرف تدبر البيت، وتعمل من بواقي العيش وجبة، تعظيم سلام للمرأة المصرية".

ووصلت حديثها، قائلة: "الست المصرية تستخسر في نفسها ثمن كشف الدكتور والعلاج، وياما ستات ماتت من باب الأولويات لخدمة أولادها". 

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