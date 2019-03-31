إعلامية: "أمي كانت بتعمل من بواقي العيش وجبة"

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بالمرأة المصرية، قائلةً: "الست المصرية حمولة وتعمل على تدبير شئون المنزل بجزء من راتب الزوج".



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة لتحرير"، على قناة "صدى البلد"، اليوم، قائلة: "المرأة المصرية اللي شقيت وربت طول عمرها عظيمة".



وتابعت: "أمي كانت ست فلاحة وتعرف تدبر البيت، وتعمل من بواقي العيش وجبة، تعظيم سلام للمرأة المصرية".



ووصلت حديثها، قائلة: "الست المصرية تستخسر في نفسها ثمن كشف الدكتور والعلاج، وياما ستات ماتت من باب الأولويات لخدمة أولادها".