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سفاح مجزرة المسجدين يتقدم بشكوى من داخل زنزانته

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سفاح المجزرة
سفاح المجزرة

عبد القادر وحيد- متابعات

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شكوى

محبسه

سفاح نيوزيلندا

معاملة قاسية

قام برينتون تارانت، منفذ هجوم مجزرة المسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية، بشكوى رسمية من داخل زنزانته.

وقال سفاح مجزرة المسجدين في شكواه من داخل الزنزانة التي خصصت لمحبسه إنه يتعرض لـ "معاملة سيئة ومجحفة"، بحسب وصفه.

وقد وجهت تهمة القتل إلى الإرهابي الأسترالي تارانت، حيث أمرت السلطات بحبسه على ذمة القضية، ومن المقرر أن يعود للمثول أمام المحكمة في الخامس من أبريل القادم ، حيث قالت الشرطة إنه على الأرجح سيواجه المزيد من الاتهامات.

وكان موقع "Stuff"، قد نشر أن تارانت اشتكى مما اعتبره حرمانا من بعض المزايا، وقال إنه محروم حتى الآن من استقبال الزوار على غرار باقي السجناء، كما أن السلطات لا تسمح له أيضا بإجراء المكالمات.

بينما قالت المتحدثة في مؤسسة الاعتقال النيوزيلندية، "إن المعتقل ما زال تحت المراقبة والعزل الدائمين، وبالتالي، فهو ليس مخولا بعد بأن ينال الحقوق التي يتمتع بها باقي السجناء".

وأضافت أن السجين قد لا ينال الحقوق المذكورة في بعض الأحيان، سواء لدواع أمنية أو من باب حفظ النظام العام وتفعيل إجراءات السلامة.

يذكر أن أخت الإرهابي الأسترالي، برنتون تارانت، رفضت أن تشاهد مقطع الفيديو الذي بثه برينتون في أثناء قيامه بمذبحة المسجدين، حيث توقعت لأخيها أن يتم إعدامه.

وأضافت في حوار: "أعرف ما يستحقه… هو يستحق حكم الإعدام لما فعله.. يؤلمني أن أقول ذلك لأنه من العائلة، لكن لشخص قتل كل هؤلاء الأشخاص فمن العدل أن يستحق نفس النهاية".


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