خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين

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الطقس

الأرصاد

إكسترا نيوز


أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع بدأ مبكرا عن موعده بحوالي 10 أيام، موضحًا أن التغيرات المناخية هى السبب وراء الظواهر الجوية العنيفة مثل سقوط الأمطار. 

وأضاف"عبدالعال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن اليوم هو امتداد لحالة عدم الاستقرر في الأحوال الجوية المتثلة في نشاط الرياح، ويصل لحد العاصفة في بعض المناطق، وسقوط أمطار غزيرة على السواحل اشمالية الشرقية، ومدن القناة.

 و تابع أنه اعتبارا من الغد سيبدأ التحسن في حالة الطقس حيث ستهدأ الرياح، وسترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، وستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. 

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا حول حالة الطقس، تحت اسم "حالة ربيعية بأجواء شتوية"، موضحة أن درجات الحرارة انخفضت عن المعدل الطبيعي خلال هذا الوقت من العام بـ 6 درجات وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار هناك. 
 
وأضافت أن الرياح ستكون نشطة علي معظم الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة علي شمال الصعيد وجنوب الصعيد وسيناء ومدن البحر الأحمر. وحذرت من انخفاض الرؤية الأفقية علي الطرق التي تساقطت عليها الأمطار لفترات طويلة بسبب ضباب الأمطار. 

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