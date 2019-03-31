خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع بدأ مبكرا عن موعده بحوالي 10 أيام، موضحًا أن التغيرات المناخية هى السبب وراء الظواهر الجوية العنيفة مثل سقوط الأمطار.

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع بدأ مبكرا عن موعده بحوالي 10 أيام، موضحًا أن التغيرات المناخية هى السبب وراء الظواهر الجوية العنيفة مثل سقوط الأمطار.