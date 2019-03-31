"التضامن": صرف معاشات أبريل الإثنين

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متابعات حنان حمدتو

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غادة والى

وزارة التضامن الاجتماعى

طالبت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أبريل، اعتبارًا من الاثنين الموافق الأول من أبريل لـ7.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار جنيه، مؤكدة ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.

وقالت "والي"، في بيان اليوم، إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي وعددهم 2.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار جنيه، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M، ومنافذ مكاتب التأمينات من صباح الاثنين الأول من أبريل.

وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه، تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 أبريل.

وأكد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي، أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من جميع المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.


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