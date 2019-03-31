"سكك حديد مصر": 5 تأخيرات برحلات اليوم

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مزلقانات

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأحد نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وقالت الهيئة فى بيان لها أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، على خط القاهرة/أسيوط 40 دقيقة، أسيوط/أسوان 35 دقيقة، على خط بنها/بورسعيد 35 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 20 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.


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