عامل يقتل صديقه بسبب مباراة الأهلي والزمالك

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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية على يد صديقه في مشاجرة بينهما.

وردت معلومات للواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام بوصول الشاب أحمد عواد مصاباً بجرح نافذ في الصدر ووفاته في الحال.

وتبيّن من حدوث مشادة كلامية بين الشاب المتوفي وصديقه، على إحدى الكافتيريات بسبب خلافات سابقة بينهما، تطوّرت لمشاجرة اعتدى فيها صديقه عليه بمطواة.

قال شهود عيان إنَّ سبب المشاجرة هو خلافات على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وذكر شهود عيان أنَّ المشاجرة بدأت بمشادة كلامية حول المباراة وانتهت بجريمة قتل.


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