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حركات إباحية.. إنذار لنقابة الموسيقيين بسبب حفلة محمد رمضان

قضايا وحوادث

محمد رمضان
محمد رمضان

شيماء السيد

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هاني شاكر

محمد رمضان

رقص محمد رمضان

قدم أيمن محفوظ المحامي، إنذارًا إلى نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر؛ بسبب حفل محمد رمضان، حيث أشعل الفنان محمد رمضان غضب كل المصريين لصعوده على المسرح بسيارة فارهة والغناء عاريًا، ويرقص بحركات إباحية وذلك في حفلة قام بالغناء فيها منذ يومين.

وصرح أيمن محفوظ المحامي، بأننا انتظرنا رد فعل نقابة المهن الموسيقية؛ باعتبار أن الحفل غنائي خاصة أن النقابة تحمل الضبطية القضائية لم تحرك ساكنًا الأمر الذي دعانا إلي إنذار طبقًا للنص المادة 40 من القانون 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون 8 لسنة 2003؛ لأن نقيب الموسيقيين هو ما يختصم قانونًا للنقابة.

وحيث إن ما اقترفه رمضان يمثل جرائم جنائية وتأديبه ولم يتم محاسبة رمضان عليها مثله مثل غيره وقد شكل فعله بالرقص عاريًا وبإشارات إباحية وهل يحمل تصريحًا من النقابة بالغناء وإقامة الحلفة من عدمه؛ وهو ما يستحق الجزاء التأديبي أو الجنائي طبقا لنص المادة.

278 من قانون العقوبات المصري، على أن "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

واختتم محفوظ الإنذار الذي حمل رقم 10987 محضرين عابدين بالمطالبة بالرد علي الصمت المشبوه لنقابة الموسيقيين والكشف عن سبب عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد محمد رمضان والكشف عن التصريح له بالغناء وإقامة الحفلات وإلا سوف نتقدم ببلاغ للجهات الرقابية لاتخاذ اللازم قانونًا.

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