  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:41 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

"رويترز" تشيد بقرار السيسي بشأن رفع الأجور

سفاح المجزرة

سفاح مجزرة المسجدين يتقدم بشكوى من داخل زنزانته

الطائرة المنكوبة

صادم.. تسجيل يكشف آخر كلمات لقائد الطائرة الإثيوبية

الرئيس السيسي

بحضور "السيسي".. تعرف على جدول أعمال القمة العربية

البنك المركزى المصرى

"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

العندليب الاسمر

شاهد.. قبر العندليب بعد 42 عاما من رحيله

خاشقجي

مفاجأة جديدة عن فريق اغتيال خاشقجي

ارشيف

رئيس الزمالك: "الاتحاد اللي موجود الأسوأ في تاريخ مصر"

غدة والي

"التضامن " تزف بشري سارة للسيدات

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد: سنأسف على علاقتنا مع إسرائيل

صادم.. تسجيل يكشف آخر كلمات لقائد الطائرة الإثيوبية

عرب وعالم

الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

إثيوبيا تكشف ملابسات جديدة بشأن تحطم الطائرة المنكوبة

#

توابيت فارغة في جنازة رمزية لضحايا الطائرة الإثيوبية

#

شاهد.. لحظات مرعبة من داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة

#

شاهد.. أول فيديو للحظة سقوط الطائرة الإثيوبية

المنكوبة

تسجيل

الإثيوبية

قائد الطائرة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن تسجيل لطيار على متن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت قبل ثلاثة أسابيع.

وبحسب الصحيفة فقد سمع الطيار، وهو يقول "توقف، توقف" قبل لحظات من وقوع الكارثة، حيث هذه المحادثة عندما كانت الطائرة على ارتفاع 450 قدما (137 مترا) عن سطح الأرض، وبدأت تتجه نحو الأرض.

وأضافت الصحيفة: "التقط راديو الطائرة، وهو جهاز يستخدم للاتصال من الهواء إلى الأرض، هذا التعليق، قبل لحظات من السقوط الكارثي".

ويأتي تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعد أيام من كشف التحقيقات في إندونيسيا بشأن طائرة "بوينغ 737 ماكس" التابعة لخطوط "ليون آير" الإندونيسية، عن أنه قبل يوم من تحطمها، واجه طياروها مشاكل في التحكم بها، ولكن حصلوا على مساعدة غير متوقعة، بحسب صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية.

وأوضحت التحقيقات أن طيارا ثالثا كان موجودا في قمرة القيادة لطائرة بوينغ، ولم يكن في مناوبة عمله، ساعد طاقم الطائرة، على التحكم في الطائرة قبل سقوطها.

وكان  157 شخصا من 35 بلدا مصرعهم، قد لقوا مصرعهم،  إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينغ 737ماكس 8"، بتاريخ 10 مارس الجاري، في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرقي أديس أبابا، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا.

وأضافت الصحيفة أن المحققين قرروا أن نظام التحكم على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية تم تفعيله تلقائيا، قبل سقوطها.

 وتابعت: "إن الاستنتاج الأولي استند إلى معلومات مستقاة من بيانات الطائرة ومسجلات الصوت، والتي تشير إلى صلة بين هذه الكارثة وحادث لطائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون إير في إندونيسيا، أسفرت عن مقتل 189 شخصا، قبل خمسة أشهر من الآن".

وقد رفضت شركة بوينغ وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية التعليق على التقرير.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» احذر.. كوب الشاي قد يصيبك بـ" السرطان" في هذه الحالة
» "منفعش".. رد فاروق جويدة على هذا الطلب
» 13 قتيلًا ومصابًا في انفجار مصنع معادن
» بالفيديو.. تعرف علي توأم روح العندليب
» سمية الخشاب تثير الجدل بتصريح جديد عن أحمد سعد
» طلاق فنانة من زوجها السياسي الشهير
» فنان شهير يدعو لمقاطعة دولة إسلامية: بيعاقبوا اللي بيزني أو الشاذ
» مفاجأة مدوية في واقعة اغتصاب طفلة بالمرج
» فنان شهير: هذا ما فعلته حين علمت أن ابنتي المذيعة "سارقة"
» سر رفض عبد الحليم حافظ إجراء عملية زرع كبد
» تعليق ناري لـ سيد عبدالحفيظ على مباراة القمة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب