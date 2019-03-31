صادم.. تسجيل يكشف آخر كلمات لقائد الطائرة الإثيوبية

31 مارس 2019 - 10:42 ص

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن تسجيل لطيار على متن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت قبل ثلاثة أسابيع.

وبحسب الصحيفة فقد سمع الطيار، وهو يقول "توقف، توقف" قبل لحظات من وقوع الكارثة، حيث هذه المحادثة عندما كانت الطائرة على ارتفاع 450 قدما (137 مترا) عن سطح الأرض، وبدأت تتجه نحو الأرض.

وأضافت الصحيفة: "التقط راديو الطائرة، وهو جهاز يستخدم للاتصال من الهواء إلى الأرض، هذا التعليق، قبل لحظات من السقوط الكارثي".

ويأتي تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعد أيام من كشف التحقيقات في إندونيسيا بشأن طائرة "بوينغ 737 ماكس" التابعة لخطوط "ليون آير" الإندونيسية، عن أنه قبل يوم من تحطمها، واجه طياروها مشاكل في التحكم بها، ولكن حصلوا على مساعدة غير متوقعة، بحسب صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية.

وأوضحت التحقيقات أن طيارا ثالثا كان موجودا في قمرة القيادة لطائرة بوينغ، ولم يكن في مناوبة عمله، ساعد طاقم الطائرة، على التحكم في الطائرة قبل سقوطها.

وكان 157 شخصا من 35 بلدا مصرعهم، قد لقوا مصرعهم، إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينغ 737ماكس 8"، بتاريخ 10 مارس الجاري، في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرقي أديس أبابا، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا.

وأضافت الصحيفة أن المحققين قرروا أن نظام التحكم على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية تم تفعيله تلقائيا، قبل سقوطها.

وتابعت: "إن الاستنتاج الأولي استند إلى معلومات مستقاة من بيانات الطائرة ومسجلات الصوت، والتي تشير إلى صلة بين هذه الكارثة وحادث لطائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون إير في إندونيسيا، أسفرت عن مقتل 189 شخصا، قبل خمسة أشهر من الآن".

وقد رفضت شركة بوينغ وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية التعليق على التقرير.



