طائرة خاصة تنقل بعثة الأهلي لجنوب أفريقيا

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أنهى مسئولو النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب إجراءات سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة، بعدما وافق مجلس إدارة النادى على السفر لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى بطولة أفريقيا بطائرة خاصة بهدف إراحة اللاعبين وبسبب ظروف الطيران.

ويأتى قرار المجلس بسبب ضيق الوقت وظروف الطيران لاسيما وأن الفريق سيُسافر إلى جنوب أفريقيا صباح اليوم التالى لمباراة الاتحاد السكندرى، كما أن الفريق سيخوض مباراة قوية فى الدورى يوم 10 أبريل المقبل أى عقب مباراة صن داونز بـ4 أيام فقط.

وحدد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى يوم 3 أبريل المقبل موعدًا للسفر إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز المقرر لها يوم 6 من الشهر ذاته فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.



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