"رويترز" تشيد بقرار السيسي بشأن رفع الأجور

وأوضح الرئيس السيسي إن "الزيادة ستنطبق على جميع العمال المصريين، مضيفا أن المعاشات سترتفع بنسبة 15 في المائة، مع حصول المتقاعدين على زيادة لا تقل عن 150 جنيها ليرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه". وقال السيسي إنه كان مفترضا إعلان "هذه الإجراءات" مع نهاية السنة المالية الحالية يوم 30 يونيو لكنه رأى أن إعلانها يجب ألا ينتظر إلى ذلك الوقت".

جاء ذلك، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس. وأوضح الرئيس السيسي إن "الزيادة ستنطبق على جميع العمال المصريين، مضيفا أن المعاشات سترتفع بنسبة 15 في المائة، مع حصول المتقاعدين على زيادة لا تقل عن 150 جنيها ليرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه". وقال السيسي إنه كان مفترضا إعلان "هذه الإجراءات" مع نهاية السنة المالية الحالية يوم 30 يونيو لكنه رأى أن إعلانها يجب ألا ينتظر إلى ذلك الوقت".

ويأتي الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات التقاعد في وقت يشكو فيه كثير من المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويخشون المزيد من ارتفاعات الأسعار مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو. وأعلن السيسي منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيها "للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور". كما أعلن منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة في المئة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها. وشدد على تقديره لما يصفه بصبر المصريين على إجراءات إصلاح اقتصادي اتخذت في عام 2016 كان من شأنها خفض قيمة الجنيه إلى نحو النصف وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

ويأتي الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات التقاعد في وقت يشكو فيه كثير من المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويخشون المزيد من ارتفاعات الأسعار مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو. وأعلن السيسي منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيها "للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور". كما أعلن منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة في المئة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها. وشدد على تقديره لما يصفه بصبر المصريين على إجراءات إصلاح اقتصادي اتخذت في عام 2016 كان من شأنها خفض قيمة الجنيه إلى نحو النصف وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.