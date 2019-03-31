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"الزراعة" تحارب سوسة النخيل بـ 42 دورة تدريبية

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وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

متابعات حنان حمدتو

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وزارة الزراعة

سوسة

قال الدكتور محمد كمال عباس ، رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إنهم سيعدون دورات ستقام في كل قرى الواحات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء عدد من الحقول الإرشادية مساحة كل حقل 2 فدان وستجرى بها العمليات الوقائية وعمليات المكافحة والعمليات البستانية.

وأضاف "عباس"، فى تصريحات صحفية له، أن الحملة ستبدأ عملها في شهر أبريل القادم من الواحات البحرية بتنفيذ 42 دورة تدريبية للمزارعين والمهندسين الزراعيين في الحقول ويتم تدريبهم على أعمال المكافحة بطريقة صحيحة وكذلك العمليات الوقائية والبستانية.

وأوضح أنه يتم تقدير متبقيات المبيدات في الثمار في الحقول الإرشادية بعد تطبيق برامج المكافحة للتأكد من أن متبقيات المبيدات أقل من الحدود المسموح بها حفاظًا على صحة المواطن المصري ومستوى التصدير للخارج.

وقالت الدكتورة جيهان المنوفي، رئيس قطاع الإرشاد، إنه يتم حاليا تجهيز نشرات إرشادية عن سوسة النخيل لتوزيعها خلال التدريب كذلك يتم الإعداد لعمل دورة تدريبية لشباب الخريجين عن مكافحة متكاملة عن الآفات والعمليات البستانية للنخيل.

وأضافت المنوفى أنه سوف يتم منح المتدربين شهادات تؤهلهم للعمل في مزارع النخيل وسيشارك في تنفيذ الحملة عدد من المعاهد والمعامل البحثية المعنية بالنخيل وقطاع الإرشاد والإدارة المركزية للمكافحة ولجنة مبيدات الآفات.



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