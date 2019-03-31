عمال مصر: قرارات السيسي رسالة هامة وصريحة

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الرئيس

عمال مصر

قرارات الرئيس

قال محمود حجاج، المستشار الإعلامي لمجموعة "عمال مصر"، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة هامة وصريحة لشرائح مجتمعية  كثيرة وخطوة  لصالح المواطن والعامل، وذلك يأتي نتيجة جديدة لعملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وصرح المستشار هيثم حسين، رئيس المجموعة، أمين عام شباب الجمهورية لاتحاد المجالس المحلية والبرلمانية، بأن قرارات الرئيس اليوم ،تحدى جديد  فى صالح   شريحة العمال والعاملين بكافة القطاعات المختلفة  ،وذلك يعكس الجانب الانساني للقيادة السياسية على عكس ما يروج احيانا.

 وأضاف اللواء مجدى أبو العز، مستشار رئيس مجلس الإدارة، أن القيادة السياسية  أنجزت الكثير لإعادة بناء البنية التحتية ونفذت كثير من المشاريع قومية  وذلك ينعكس بالطبع على الدولة والمواطنين .

في سياق متصل رحبت  مجموعة عمال مصر لدعم الاستثمار والمستثمرين برئاسة المستشار هيثم حسين أمين عام شباب الجمهورية لاتحاد المجالس المحلية والبرلمانية، بقرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه،منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا،منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور،تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600،إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.،منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.



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