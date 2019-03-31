حاملة زوجها: "كل اللي وعدني بحاجة معملهاش"

روت السيدة هبة السيد رجب، والمعروفة بـ"حاملة زوجها"، كواليس جديدة عن مرض زوجها، قائلة: "إن زوجها مصاب بالفشل الكلوي، وكان يرفض أن تحمله من كثرة الألم، ولكنه لم يستطع السير بسبب هشاشة العظام".

وأضافت "رجب"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "أون إي" الفضائية: "ربنا بيساعدني، و طول ما فيا صحة هشيله فوق رأسي"، معقبة :"كل اللي وعدني بحاجة معملهاش ولسه بحمل زوجي علي ظهري".

وأضافت "رجب"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "أون إي" الفضائية: "ربنا بيساعدني، و طول ما فيا صحة هشيله فوق رأسي"، معقبة :"كل اللي وعدني بحاجة معملهاش ولسه بحمل زوجي علي ظهري".