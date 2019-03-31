"الصحفيين": الرئيس دائمًا ينتصر للغلابة ومحدودي الدخل

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وجهت جبهة شباب الصحفيين الشكر والتقدير والتحية الممزوجة بالوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رسم البسمة وإدخال الفرحة والبهجة على كل بيت في مصر  بقراراته الجديدة من رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه والمعاشات إلى 900 جنيه وعلاوة استثنائية 150 جنيها لجميع العاملين بالدولة وزيادة 15% للمعاشات في احتفالية تكريم المرأة والأم المثالية.

وأكدت  الجبهة إن السيسي دائما ينتصر للغلابة ومحدودي الدخل ويشعر بنبض رجل الشارع البسيط .

 قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية : إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حالة إنسانية فريدة شديدة الخصوصية تخطي فيها كل حدود الزمان والمكان وحرصه على زيادة دخول العاملين بالدولة يؤكد انة يتعايش مع آلام  وآمال المواطنين ويعتبرة حق من حقوق الإنسان، أضاف طوالة إن هذه القرارات الجديدة للرئيس السيسي جاءت تقديرا وتكريما للمواطن البسيط الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى وتحمل الصعاب في فترات استثنائية فارقة في عمر الوطن وحان الوقت ان يحصد نتيجة الصبر والتحمل من أجل مصر الغالية على قلوبنا جميعا،  أشار رئيس الجبهة إلى إن السيسي إذا قال صدق وإذا وعد أوفى وحينما قال اصبروا يا مصريين وساندة أبناء الشعب المصري مؤمنين برسائلة الوطنية العظيمة والأن يبدأ المواطن في جني ثمار  الإيمان بالرسائل الوطنية للقائد والزعيم عبدالفتاح السيسي، أوضح طوالة إن المرأة أصبحت  في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من نصف المجتمع حيث أعاد لها شريان الحياة من جديد وجعلها نبض وقلب المجتمع بعد أن ضربت أروع الأمثلة في قدرتها على التحدي والعطاء وقدمت أغلى ما عندها لهذا الوطن الغالي علينا جميعا



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