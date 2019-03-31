إسرائيل تعيد فتح معابر غزة بعد إغلاقها أسبوعًا

أعادت إسرائيل فتح معابر غزة بعد إغلاقها الأسبوع الماضي إثر قصف صاروخي شمال تل أبيب، حسبما أفادت قناة “سكاى نيوز عربية” فى نبأ عاجل.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين من حركة “حماس”، اليوم الأحد، القول إن معبري بيت حانون وكرم أبو سالم فتحا لأول مرة منذ يوم الاثنين الماضي.