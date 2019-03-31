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برلماني: قرارات السيسي تكريم للشعب البطل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي

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أشاد سليمان العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، بقرارات  الرئيس عبدالفتاح السيسي،والآي رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور، مضيفا أن  السيسي أعلن عن  تكريمه للشعب المصري، البطل الحقيقي في تنفيذ برنامج الإصلاح من خلال هذه الإجراءات.

وأوضح "العميري" أن قرارات السيسي برفع الحد الأدنى للمرتبات من 1200 ل2000 للعاملين بالدولة ، واتخاذ حركة ترقيات على مستوى الجهاز الحكومى ، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه ، تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة ، منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة قدرها 150 جنيه كلها قرارات تسعد جميع أبناء الوطن.

وقال العميري، في تصريحات صحفية، إن القرارات تكشف حقيقة اهتمام الرئيس بجميع الملفات التي تؤرق المصريين، وفي مقدمتها ملف الحماية الاجتماعية والعمل جنبا لجنب مع ملف الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن ما قام به السيسي هو  النظر لمصلحة البسطاء بعيدًا عن لغة الأرقام والحسابات، وخطوة ممتازة ينتظرها الكثيرون لإصلاح منظومة الأجور وضبط الخلل فيها.


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