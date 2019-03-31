بحضور "السيسي".. تعرف على جدول أعمال القمة العربية

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عبد الفتاح السيسي

تونس

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بفعاليات القمة العربية الـ30 التي تبدأ اليوم وتستمر يومين، والتى تنطلق بالعاصمة التونسية، اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الـ 30 برئاسة تونس خلفا للمملكة العربية السعودية، حيث يتسلم الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى الرئاسة من الملك سلمان بن عبد العزيز بمشاركة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ثم كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة السابقة الـ29.

كما يتم تسليم رئاسة القمة من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية التونسية، وبعدها يلقى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى رئيس الدورة العادية الـ30 للقمة العربية كلمة رئاسة القمة ثم كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يليها كلمات ضيوف القمة.

وتبدأ جلسة العمل الأولى للقمة بإلقاء القادة العرب لكلماتهم ثم اعتماد مشروع جدول أعمال القمة ومناقشته واعتماد مشاريع القرارات، ثم اعتماد مشروع إعلان تونس.

وخلال الجلسة الختامية العلنية يتم فيها قراءة إعلان تونس والإعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة يعقبها كلمة رئاسة القمة العربية العادية القادمة ثم الكلمة الختامية للرئيس التونسى الباجى قايد السبسى رئيس القمة العربية العادية الـ30، ثم يعقب الجلسة الختامية مؤتمر صحفى.

ويتضمن جدول أعمال القمة نحو 20 بندا، في مقدمتها تقرير الرئاسة السعودية للقمة العربية السابقة الـ29 وتقرير الأمين العام عن مسيرة العمل العربية المشترك.

ومن المنتظر أن يكون هناك بيان قوى من القمة بشأن القرار الأمريكى الأخير الخاص بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورى المحتل.

ويتصدر جدول الأعمال متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار واللاجئون والأونروا، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه.

وسيجرى مناقشة تفعيل شبكة الأمان المالى لدعم مؤسسة التمكين الاقتصادى الفلسطينى، بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لمجابهة الأعباء المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية في ظل الضغوط المفروضة عليها، كما أضيف بند جديد حول الاعتراف الأمريكى بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السورى المحتل.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا الأزمة في سوريا وتطورات الوضع في ليبيا واليمن، كما يتضمن بندا حول اتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وبنود حول دعم السلام والتنمية في السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة.

ويبحث الاجتماع التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الـصغرى وأبوموسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربى.

ويتضمن جدول الأعمال مقترحا حول تزامن القمتين العربية العادية والاقتصادية، ومقترحا بشأن الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.



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