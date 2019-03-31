السيسي يغادر إلى تونس لحضور القمة العربية

31 مارس 2019 - 09:58 ص





غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، القاهرة متجها إلى تونس للمشاركة في القمة العربية التي تنعقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حسبما أفاد مراسلنا.





وجاءت مغادرة السيسي صوب تونس فيما ذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أن الرئيس المصري لن يحضر شخصيا القمة العربية، ورجحت أن يتولى تمثيل مصر رئيس وزراء البلاد أو وزير خارجيتها.







ويحضر في قمة تونس عدد من الزعماء والقادة العرب؛ على رأسهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح والرئيس اللبناني ميشال عون.





وتناقش القمة العربية عدة قضايا بما فيها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، بما في ذلك اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.





وكان وزراء الخارجية العرب قد اختتموا اجتماعهم التحضيري للقمة، بتأكيد التمسك بالسيادة السورية على الجولان، والتشديد على رفض التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.

