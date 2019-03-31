"الصحفيين": جلسات الحوار المجتمعي تاريخية

31 مارس 2019 - 09:58 ص

وصفت جبهة شباب الصحفيين ختام جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والتي عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وإدارتها بكل اقتدار وحرفية ووطنية خالصة ومخلصة للبلاد، برئاسة على عبد العال رئيس مجلس النواب باللحظات التاريخية الفارقة في عمر الوطن و سوف يسجلها التاريخ الحديث بحروف من نور.

وأكدت الجبهة على إن رئيس مجلس النواب احتضن واستمع إلى كل الآراء من مختلف فئات المجتمع بشفافية ووضوح وصراحة والكلمة الأخيرة الآن أصبحت في ملعب الشعب المصري العظيم.

و قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية أن المصريين يقدرون جيدا حجم التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية وتحتاج إلى تكاتف الجميع والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، أضاف طوالة إن خروج الشعب المصري العظيم بالملايين في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور وأن نقول" نعم" سوف تكون ضربة قوية وموجعة للعملاء والخونة والمتآمرين على البلاد داخليا وخارجيا، وستزلزل أعضاء الجماعة المحظورة.

و أشار رئيس الجبهة إلى إن كلمة "نعم" لتعديل الدستور ستقضي على جماعة الدم والخراب وتفتح طاقات جديدة من النور للشباب وتعزز قيم الحق والخير والجمال وتعكس بكل صدق وإخلاص حرص المصريين في الحفاظ على الإنجازات والنجاحات العظيمة التي تحققت في كافة المجالات ولم تحدث منذ 100سنة.



