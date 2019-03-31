"الإسكان" تفتح باب حجز الوحدات بالمدن الجديدة

31 مارس 2019 - 09:55 ص

فتحت وزارة الإسكان بدأ من اليوم الأحد 31 مارس، باب سحب كراسات شروط حجز 2108 قطع أرض بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، بنظام القرعة في 8 مدن جديدة.

تتوزع الأراضي المطروحة كالتالى:

425 قطعة بالعاشر من رمضان.

200 قطعة بسوهاج الجديدة.

500 قطعة بالسادات.

200 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة.

150 قطعة بأسيوط الجديدة.

250 قطعة بأسوان الجديدة.

93 قطعة بأخميم الجديدة.

290 قطعة بقنا الجديدة.

- سحب كراسات الشروط ابتداءً من يوم الأحد المقبل من أجهزة المدن.

- الحجز بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، من يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019، وحتى يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019، من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 5 مساءً.

شروط الحجز كالتالي:

- أن يكون شخصًا طبيعيًا ومواطنًا مصرى الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

- ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة.

- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته بأى من المدن الجديدة.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها.

- يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقًا للشروط الواردة بالكراسة.

نظام السداد:

- يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH )، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع).

- يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

- سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية.

- يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية.