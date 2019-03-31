«النجوم» يبحث عبور كمين الداخلية

31 مارس 2019 - 09:45 ص

يستضيف فريق النجوم نظيره الداخلية فى الخامسة عصر اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى.

وطالب مؤمن سليمان المدير الفنى للنجوم لاعبيه بحصد نقاط الثلاث فى ظل فارق النقاط المتقارب مع الداخلية، لضمان الهروب من شبح الهبوط.

فيما يأمل علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية، إنهاء سلسلة التعادلات التى سيطرت على فريقه الآونة الأخيرة.

ويحتل النجوم المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.



