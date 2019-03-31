» "منفعش".. رد فاروق جويدة على هذا الطلب

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الشاعر فاروق جويدة
الشاعر فاروق جويدة

إيمان هاني

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الثقافة

عمرو أديب

ام بى سى مصر

فاروق جويدة

كشف الشاعر فاروق جويدة، عن رفضه أكثر من مرة لمنصب وزير الثقافة قائلا: "طلبوا مني أكثر من مرة تولي وزارة الثقافة ، لكن رفضت ، منفعش، دي مسئولية دولة في ظروف صعبة، ورئيس متحمس جدا، الإيقاع نفسه بيفرق، أنا أتخيل أننا في حاجة إلى عناصر أفضل". 

وأشار "جويدة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلي أن الوزراء يعملون في حدود الإمكانيات، ولكن هناك عناصر في البلد أفضل كثيرًا من الوزراء الحاليين.

وتابع أنه يشفق على الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حجم ما يتحمل، لافتا إلى أنه لا يعرف مسألة اختيار الوزراء هي مشكلتها الكفاءات أم المتاح في الاختيارات. 

فاروق جويدة من مواليد 10 فبراير 1946، وهو شاعر مصري. ولد في محافظة كفر الشيخ، وعاش طفولته في محافظة البحيرة، تخرج من كلية الآداب قسم الصحافة عام 1968، وبدأ حياته العملية محررا بالقسم الاقتصادي بجريدة الأهرام، ثم سكرتيرا لتحرير الأهرام، وهو حاليا رئيس القسم الثقافي بالأهرام. 

ويعتبر من الأصوات الشعرية في حركة الشعر العربي المعاصر، نظم كثيرا من ألوان الشعر ابتداء بالقصيدة العمودية وانتهاء بالمسرح الشعري.

 وقدم للمكتبة العربية 20 كتابا من بينها 13 مجموعة شعرية حملت تجربة لها خصوصيتها، وقدم للمسرح الشعري 3 مسرحيات حققت نجاحا كبيرا في عدد من المهرجانات المسرحية هي: الوزير العاشق ودماء على ستار الكعبة والخديوي. 

وتُرجمت بعض قصائده ومسرحياته إلى عدة لغات عالمية منها الإنجليزية والفرنسية والصينية واليوغوسلافية، وتناول أعماله الإبداعية عدد من الرسائل الجامعية في الجامعات المصرية والعربية.

 عُين بالفريق الرئاسي واستقال منه احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل "نوفمبر 2012". 

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