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"المحافظين" عن قرارات "السيسي": تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية

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العلاوة

المحافظين

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر المرأة، اليوم، السبت، تأتي ضمن مبدأ التزام الدولة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وقال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، إن قرارات الرئيس، برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، ومنح علاوة 7? لجميع العاملين بالدولة، خطوة على طريق التنمية ، وتفعيلا للمادة ( 8 ) من الدستور المصرى، والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات وصغار العمال.

وأكد خليفة ، أن هذه القرارات أثلجت قلوب جميع المصريين ، وإعادة التوازن بين الدخول والأسعار ، وسوف تؤدى إلى مزيد من الثقة بين المواطن والدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال مؤتمر المرأة اليوم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح العلاوة الدورية 7% لجميع العاملين في الدولة.

كما قرر الرئيس منح علاوة استثنائية بحد أدنى 150 جنيه للعمل على معالجة آثار التضخم، إلي جانب تحريك الحد الأدنى بحيث يكون للدرجة السادسة 2240 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

إجراء حركة ترقيات لجميع العاملين بالدولة تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، ومنح المعاشات زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه، على أن يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.



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