مفاجأة جديدة عن فريق اغتيال خاشقجي

31 مارس 2019 - 09:42 ص

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن معلومات جديدة متعلقة بمقتل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقي الذي اغتاله فريق سعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبيول مطلع أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة إن أفرادا في الفريق الذي قتل خاشقجي تدربوا على يد شركات في الولايات المتحدة.

وكان الصحفي في واشنطن بوست ديفيد إغناتيوس، قد نقلعن مصدر سعودي لم يكشف عن هويته، أن "سعوديا قرأ بدقة نص تسجيل التقطه جهاز تنصت وضعته الاستخبارات التركية في القنصلية السعودية باسطنبول، أخبره أن الفريق السعودي كان ينوي خطف خاشقجي ونقله إلى السعودية، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف أنه في نص التسجيل، أن الصحفي تلقى حقنة شديد القوة، قبل أن تتم تغطية رأسه بكيس لتبدأ عملية تصفيته.

وأوضح أنه سمع خاشقجي يصرخ ويقول: "لا أستطيع أن أتنفس.. لدي ربو.. لا تفعلوا ذلك"، قبل وفاته مباشرة.

وقالت الصحيفة إن "الـC.I.A أبلغت وكالات حكومية أخرى أن هذا التدريب على العمليات الخاصة قد يكون أنجز من قبل مجموعة "تيير 1" (جمعية في أركانساس) بترخيص من الخارجية الأمريكية".

وأشارت إلى أن هذا التدريب تم قبل قتل خاشقجي ولم يتكرر منذ ذلك الحين، مؤكدة أن تبادل المعلومات الأمنية الأخرى بين الولايات المتحدة والسعودية معلق أيضا منذ مقتله .

ونقل الصحفي لإغناتيوس الذي تحدث إلى عشرات المصادر السعودية والأمريكية دون كشف هوياتهم، أن بعض أعضاء فريق التدخل السريع الذي شكلته الاستخبارات السعودية وأرسلته إلى اسطنبول، تلقوا تدريبا في الولايات المتحدة.

يذكر أن الرياض بعد روايات متناقضة عديدة، أكدت أن خاشقجي قتل على يد فريق أمني سعودي وصل لتركيا بهدف إقناعه بالعودة إلى البلاد.

ووجهت النيابة العامة السعودية فيما بعد التهم إلى 11 مواطنا وأحيلوا للمحاكمة دون الكشف عن أسمائهم، وطالب النائب العام السعودي بإعدام خمسة منهم.