رئيس الزمالك: "الاتحاد اللي موجود الأسوأ في تاريخ مصر"

31 مارس 2019 - 09:35 ص

شن رئيس نادي الزمالك، هجوم عنيف على اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، بسبب الأجواء السيئة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت مساء أمس.

وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لقناة الرافدين : «اللي حصل في الماتش ده، نقطة سوداء في تاريخ الرياضة، اتحاد الكرة ده في غيبوبة، عشان مباراة تقام في ملعب مثل هذه الأجواء، ويتعرض اللاعبين للإصابات».

وتابع: «الاتحاد اللي موجود هو أسوأ اتحاد في تاريخ مصر، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، طالب الحكم معاينة الملعب، لأنه لا يصلح، ولكن رفض الحكم تأجيل المباراة».