مستشار بن زايد: سنأسف على علاقتنا مع إسرائيل

31 مارس 2019 - 09:33 ص

وصف عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الإرهابي".

وقال عبد الله على حسابه في تويتر : " حديث الوزير- في إشارة منه إلى تصريحات أنور قرقاش وزير الشئون الخارجية لدولة الإمارات - إن مقاطعة العدو الإسرائيلي كان خطأ ودعوته لزيادة الاتصال مع هذا الكيان الاستيطاني السرطاني مؤسف.

وأضاف عبد الله: أن مثل هذه التصريحات تكافئ حكومة عنصرية لا تؤمن بحق شعب فلسطين في دولته المستقلة.. لا يوجب تبرير سياسي للهرولة في اتجاه الإرهابي نتنياهو، وسيأتي اليوم الذي نأسف فيه على هذا النهج".

وكان صحيفة ذا ناشيونال التي تصدر من أبوظبي قالت إن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش أكد أن العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل بحاجة إلى تحول من أجل تحقيق تقدم نحو السلام في القضية الفلسطينية.

ونسبت الصحيفة إلى قرقاش قوله: إن قرار الكثير من الدول العربية بعدم التحاور مع إسرائيل قد عقّد مساعي التوصل لحل على مدى العقود الماضية.

وأضاف قرقاش في تصريحاته: "منذ سنوات عدة، اتخذ قرار عربي بعدم التواصل مع إسرائيل، لكن بنظرة إلى الوراء، كان هذا قرارا خاطئا للغاية".