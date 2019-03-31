"التضامن " تزف بشري سارة للسيدات

31 مارس 2019 - 09:31 ص

أكدت الدكتور غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه يتم إجراء اللمسات الأخيرة على قانون حماية المرأة من العنف لتقديمه لمجلس النواب، وكذلك خطة للحد من ظاهرة الغارمات.



وأضافت والي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه تم صياغة قانون في المجلس القومي للمرأة بهدف حماية المرأة من العنف، وهو تحت الدراسة حاليا ونسعى لإصداره، ويضم عقوبات ضد كل من يعتدي على المرأة.



وتابعت وزير التضامن الاجتماعي قائلة: "نجري تعديلات قانون الأحوال الشخصية بإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والمجلس القومي للمرأة وبعض أعضاء مجلس النواب"، معقبة: "هذا القانون يحافظ على توازن الحقوق بين الرجل والمرأة، ويضمن مصلحة الطفل".



وفيما يخص ظاهرة الغارمات، قالت الوزيرة أن لها جانب يتعلق بالأمية المالية، وقلة الوعي بالأوراق القانونية التي يتم التوقيع عليها، وكذلك المبالغة في مطالب الزواج، وتضغط على الأسرة للاستدانة، متابعة: "يجري حاليا حصر عدد الغارمات وأسباب استدانتهم، وسيخرج قانون قريبا في هذا الشأن".

