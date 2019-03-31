قرارات الرئيس يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن

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القطاع الخاص

السيسي

صدى البلد

المجلس القومي للأجور

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة الأجور، سيستفيد بها أكثر من 60 مليون مواطن. 

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس انحاز لجميع المصريين، بمختلف قطاعاتهم، من عمال وإداريين وفلاحين. 

وتابع موسي قائلا : "أما عن العاملين في القطاع الخاص، فسيجتمع المجلس القومي للأجور خلال الأيام المقبلة لتحديد موقف القطاع الخاص من الزيادات، وهذا يعني أن عدد المستفيدين من قرارات الرئيس ربما يصل إلى 70 مليون مواطن". 

وأشار الإعلامي،إلي أن زيادة الأجور جاءت بفضل الإصلاح الاقتصادي، معقبا: "لولا الإصلاح الاقتصادي لم يكن لتزيد المرتبات 50 جنيه حتى، ولا كنا هنلاقي مرتبات للمصريين". 

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