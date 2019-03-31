  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:44 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

"رويترز" تشيد بقرار السيسي بشأن رفع الأجور

سفاح المجزرة

سفاح مجزرة المسجدين يتقدم بشكوى من داخل زنزانته

الطائرة المنكوبة

صادم.. تسجيل يكشف آخر كلمات لقائد الطائرة الإثيوبية

الرئيس السيسي

بحضور "السيسي".. تعرف على جدول أعمال القمة العربية

البنك المركزى المصرى

"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

العندليب الاسمر

شاهد.. قبر العندليب بعد 42 عاما من رحيله

خاشقجي

مفاجأة جديدة عن فريق اغتيال خاشقجي

ارشيف

رئيس الزمالك: "الاتحاد اللي موجود الأسوأ في تاريخ مصر"

غدة والي

"التضامن " تزف بشري سارة للسيدات

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد: سنأسف على علاقتنا مع إسرائيل

طلاق الفنانة "بسمة" من عمرو حمزاوي

الصفحة الأخيرة

بسمة وحمزاوي
بسمة وحمزاوي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

طلاق فنانة من زوجها السياسي الشهير

#

أغرب تعليق لـ رضوى الشربيني على طلاق سمية الخشاب

#

عمرو أديب يوجه نصيحة هامة لعمرو دياب ودينا الشربيني

#

رايحة تتجوزي واحد أصغر منك بـ16 سنة وتبعتيله رسايل حب .. احنا حانهزر؟

الطلاق

السينما

الزواج

رأس السنة

عمرو حمزاوي

انفصل الدكتور عمرو حمزاوي عن الفنانة بسمة، بشكل رسمي، بعد 7 سنوات زواج، حيث انتقلت خلال تلك السنوات "بسمة" إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعيش مع زوجها وأبنائها.
ويبدو أن سبب الانفصال كان بسبب بعد الفنانة بسمة عن الأعمال الفنية التي كانت تقدمها في السينما والدراما المصرية، ولذلك طلبت الطلاق لتتمكن من العودة مرة أخرى إلى نشاطها الفني ومتابعة العمل الفني والمشاركة في عدد من المهرجانات السينمائية والدرامية.
وتنتظر بسمة عرض فيلمها الجديد "رأس السنة" الذي تعود من خلاله إلى السينما وتتعاون فيه مع إياد نصار وشيرين رضا .
قصة حب عمرو حمزاوي وبسمة بدأت خلال أحداث ثورة 25 يناير وشغلت علاقتهما الكثير وقتها، فالبعض كان مؤيد لزواجهما بسبب تأكيد حمزاوي أكثر من مرة أنه وجد الحب معها بينما اعترض البعض الآخر من زواج سياسي بممثلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين
» احذر.. كوب الشاي قد يصيبك بـ" السرطان" في هذه الحالة
» "منفعش".. رد فاروق جويدة على هذا الطلب
» 13 قتيلًا ومصابًا في انفجار مصنع معادن
» بالفيديو.. تعرف علي توأم روح العندليب
» سمية الخشاب تثير الجدل بتصريح جديد عن أحمد سعد
» طلاق فنانة من زوجها السياسي الشهير
» فنان شهير يدعو لمقاطعة دولة إسلامية: بيعاقبوا اللي بيزني أو الشاذ
» مفاجأة مدوية في واقعة اغتصاب طفلة بالمرج
» فنان شهير: هذا ما فعلته حين علمت أن ابنتي المذيعة "سارقة"
» سر رفض عبد الحليم حافظ إجراء عملية زرع كبد

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب