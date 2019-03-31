طلاق الفنانة "بسمة" من عمرو حمزاوي

31 مارس 2019 - 09:17 ص

انفصل الدكتور عمرو حمزاوي عن الفنانة بسمة، بشكل رسمي، بعد 7 سنوات زواج، حيث انتقلت خلال تلك السنوات "بسمة" إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعيش مع زوجها وأبنائها.



ويبدو أن سبب الانفصال كان بسبب بعد الفنانة بسمة عن الأعمال الفنية التي كانت تقدمها في السينما والدراما المصرية، ولذلك طلبت الطلاق لتتمكن من العودة مرة أخرى إلى نشاطها الفني ومتابعة العمل الفني والمشاركة في عدد من المهرجانات السينمائية والدرامية.

وتنتظر بسمة عرض فيلمها الجديد "رأس السنة" الذي تعود من خلاله إلى السينما وتتعاون فيه مع إياد نصار وشيرين رضا .

قصة حب عمرو حمزاوي وبسمة بدأت خلال أحداث ثورة 25 يناير وشغلت علاقتهما الكثير وقتها، فالبعض كان مؤيد لزواجهما بسبب تأكيد حمزاوي أكثر من مرة أنه وجد الحب معها بينما اعترض البعض الآخر من زواج سياسي بممثلة.