فيس بوك يضيف خاصية جديدة.. تعرف عليها

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فيس بوك

النشطاء

المستخدمين

خاصية

أضاف موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خاصية جديدة لمستخدميه، وهو خيار جديد بسيط يمكّن المستخدمين من خلاله التفاعل مع صورة أو مقطع فيديو منشور بسرعة أكبر. 

إذ يمكّنك الخيار الجديد من الضغط باستمرار على مقطع فيديو أو صورة لإظهار شريط "ردود الفعل"، ومن هناك، يمكنك اختيار "رد الفعل" الذى تريده، أو إضافة تعليق.

وفى الوقت السابق كان يجب على المستخدم الوصول إلى أسفل المنشور مع الضغط باستمرار على أيقونة "أعجبنى" لاختيار رد فعل.
وستوفر لك هذه الإضافة بعد الوقت والمجهود وستساعد فى تشجيع المستخدمين على التفاعل مع المنشورات.

ويتطلع فيس بوك دائمًا إلى إضافة طرق جديدة لزيادة المشاركة، ومن المحتمل أن يستمر في مثل تلك الجهود بسبب انخفاض النشاط على المنصة، وهو ما يدفع الشبكة الاجتماعية إلى البحث عن المزيد من خيارات المشاركة.


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