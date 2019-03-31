» فنان شهير يدعو لمقاطعة دولة إسلامية: بيعاقبوا اللي بيزني أو الشاذ

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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جورج كلوني

دعا فنان شهير إلى ضرورة مقاطعة كافة الفنادق التي تملكها سلطنة "بروناي" بعد إعلانها عن تطبيق الشريعة الإسلامية.

وأعلنت بروناي أنها ستبدأ تطبيق الحدود الإسلامية اعتبارا من الثالث من نيسان/ أبريل ومنها حد الرجم أو الجلد لمن تثبت إدانته في جرائم مثل الزنا أو الاغتصاب.

وكتب الممثل جورج كلوني في مقال رأي نشره موقع (ديدلاين) المعني بأخبار هوليوود "في كل مرة نمكث فيها في أي من تلك الفنادق التسعة أو نعقد اجتماعات فيها أو نتناول الطعام، يذهب المال مباشرة إلى جيوب أناس قرروا رجم مواطنيهم أو جلدهم لأنهم مثليون أو متهمون بالزنا".

وتملك شركة بروناي للاستثمار تسعة فنادق في الولايات المتحدة وأوروبا منها فندق بيفرلي هيلز ودورشستر في لندن وبلازا أتينيه في باريس.

ولم ترد شركة بروناي للاستثمار أو مكتب رئيس وزراء بروناي على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعقيب.
وكلوني ناشط سياسي إلى جانب كونه أحد أهم نجوم هوليوود ومن الحائزين على الأوسكار.

وقال إنه نزل هو نفسه في كثير من هذه الفنادق "لأني لم أقم بما ينبغي عمله ولم أعرف الجهة التي تملكها".

وأقر الممثل الشهير بأن أي حملة من هذا النوع "لن يكون لها تأثير يذكر في تغيير هذه القوانين" على الأرجح.

لكنه أضاف "يمكنكم التشهير بالبنوك والمؤسسات ورجال الأعمال الذين يتعاملون مع هذه الفنادق واختاروا أن يغضوا الطرف".

وحظيت دعوة كلوني بدعم المخرج دستن لانس بلاك والمغنيين الأمريكيين روفس وينرايت وبليندا كارلايل تحت وسم #قاطعوا_بروناي على موقع تويتر.

وهاجم سياسيون في بريطانيا وأوروبا ومنظمة العفو الدولية وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في آسيا خطط بروناي وعبروا لها عن مخاوفهم.

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