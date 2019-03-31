طقس اليوم بارد والصغرى تسجل 14 درجة

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الأرصاد

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة "لرصد درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء خلال تعاملات اليوم الأحد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. 

كما يتوقع الخبراء أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد مع انخفاض آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب وشرق البلاد، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى

القاهرة 14 18 

شبين الكوم 14 18

طنطا 14 18

دمنهور 13 17

الإسكندرية 13 17      

بلطيم 13 18

مطروح 13 18 

السلوم 12 17

سيوة 12 20   

بورسعيد 15 17

دمياط 15 18

الزقازيق 14 18

الإسماعيلية 14 19

السويس 14 18

العريش 13 18

رفح 14 17    

رأس سدر 17 22        

نخل 12 16

نويبع 16 19

طابا 13 15    

كاترين 08 10 

الطور 16 21   

شرم الشيخ 17 23      

الغردقة 17 22 

مرسى علم 17 22       

الفيوم 14 19

بني سويف 13 19       

المنيا 11 18

أسيوط 11 18

سوهاج 12 20

قنا 13 21

الأقصر 13 23

أسوان 15 23

أبوسمبل 14 22

الوادي الجديد 11 24   

الشلاتين 20 27

أبو رماد 20 20

راس حدربة 19 25      

حلايب 18 23

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