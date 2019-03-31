"صلاح" في مهمة استعادة الصدارة الليلة

31 مارس 2019 - 08:49 ص

يلتقي في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد فريق ليفربول الانجليزي مع نظيره توتنهام الانجليزي علي ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 76 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الثالث على التوالى لاستعادة صدارة الدورى الانجليزى، حيث يدرك يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول ولاعبيه أن أى نتيجة غير الفوز فى مباراة اليوم ضد توتنهام ستصعب من مهمته فى الحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990.

ولن تكون مهمة محمد صلاح فى قيادة ليفربول لحصد النقاط الثلاث "سهلة"، لاسيما وأنه سيواجه منافساً عنيداً هو توتنهام الذى يسعى لتحقيق الفوز للتمسك بآماله فى التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، فى ظلّ الصراع المحتدم مع أرسنال وتشيلسى ومانشستر يونايتد.

واكتفى توتنهام بالحصول على نقطة واحدة فى أخر 4 مباريات، الأمر الذى أثار شكوك حول قدرة هارى كين ورفاقه فى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

وتحوم الشكوك حول مشاركة ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول فى مباراة اليوم، بسبب معاناته من مشكلة فى الظهر، وسيكون شيردان شاكيرى جاهزا بعد تعافيه من إصابة فى الفخذ أجبرته على الغياب عن فترة التوقف الدولى، فى حيت يفتقد توتنهام فى مباراة اليوم لجهود الثنائى هارى وينكس وسيرجى أورييه بسبب الإصابة.