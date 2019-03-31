  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:44 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

"رويترز" تشيد بقرار السيسي بشأن رفع الأجور

سفاح المجزرة

سفاح مجزرة المسجدين يتقدم بشكوى من داخل زنزانته

الطائرة المنكوبة

صادم.. تسجيل يكشف آخر كلمات لقائد الطائرة الإثيوبية

الرئيس السيسي

بحضور "السيسي".. تعرف على جدول أعمال القمة العربية

البنك المركزى المصرى

"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

العندليب الاسمر

شاهد.. قبر العندليب بعد 42 عاما من رحيله

خاشقجي

مفاجأة جديدة عن فريق اغتيال خاشقجي

ارشيف

رئيس الزمالك: "الاتحاد اللي موجود الأسوأ في تاريخ مصر"

غدة والي

"التضامن " تزف بشري سارة للسيدات

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد: سنأسف على علاقتنا مع إسرائيل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

مال وأعمال

الدولار
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعرف على أسعار الدولار اليوم

#

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

#

سعر الدولار في البنوك اليوم

#

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

البنك المركزي

أسعار

البنوك المصرية

الولار

التقلبات

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 31 مارس.
وسجل سعر الدولار في بنك البركة
17.53 جنيه للشراء
17.67 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس
17.60 جنيه للشراء
17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد 
17.58 جنيه للشراء
17.63 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي
 17.58 جنيه للشراء 
17.63 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
17.60  جنيه للشراء 
17.63جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
17.61 جنيه للشراء 
17.63 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
 17.59 جنيه للشراء
17.63 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
17.58 جنيه للشراء
17.63 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 17.57 جنيه للشراء 
17.63 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر
 17.60 جنيه للشراء 
17.63 جنيه للبيع
Advertisements

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين
» احذر.. كوب الشاي قد يصيبك بـ" السرطان" في هذه الحالة
» "منفعش".. رد فاروق جويدة على هذا الطلب
» 13 قتيلًا ومصابًا في انفجار مصنع معادن
» بالفيديو.. تعرف علي توأم روح العندليب
» سمية الخشاب تثير الجدل بتصريح جديد عن أحمد سعد
» طلاق فنانة من زوجها السياسي الشهير
» فنان شهير يدعو لمقاطعة دولة إسلامية: بيعاقبوا اللي بيزني أو الشاذ
» مفاجأة مدوية في واقعة اغتصاب طفلة بالمرج
» فنان شهير: هذا ما فعلته حين علمت أن ابنتي المذيعة "سارقة"
» سر رفض عبد الحليم حافظ إجراء عملية زرع كبد

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب