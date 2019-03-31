» فنان شهير: هذا ما فعلته حين علمت أن ابنتي المذيعة "سارقة"

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شريف منير

كشف الفنان شريف منير تفاصيل أغرب موقف مر له مع ابنته الإعلامية "أسما" التي تقدم معه برنامج "أنا وبنتي".

وقال "منير" في لقاء مع برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان "أمير كرارة" : "بنتي أسما كان عمرها 7 سنين واكتشفت إنها أخدت مجلة من البائع بدون ما تدفع ثمنها فأخدتها من ايدها و رحت بيها قسم مصر القديمة وطلبت من الظابط إنه يوريها السجن عشان تعرف اللي بيسرق بيحصله ايه".

وأضاف: "لحد دلوقت بتقولي يهون عليك توديني السجن؟ .. بس أنا بقولها: سرقتي من ساعتها؟ .. تقولي لا إطلاقا"  في إشارة إلى اقتناعها بالوسيلة التربوية التي اتبعها معها.

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