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بديلا لبوتفليقة

فنانة سُجنت بمصر في قضية دعارة تعلن ترشحها لرئاسة الجزائر

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بوتفليقة
بوتفليقة

أحمد عادل شعبان

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بوتفليقة

فلة الجزائرية

واصلت المطربة الجزائرية فلة إثارة الجدل بعد إعلان ترشحها لرئاسة بلدها خلفا للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن عدم ترشحه خلال الانتخابات القادمة .

وقالت "فلة" في فيديو متداول إن برنامجها الانتخابي مرتكز على الاهتمام بالمستشفيات والتقليل من السجون ، مؤكدة أن برنامجها قادر على تخليص الجزائر من مشاكلها المزمنة.

وعلى الرغم من غرابة هذا الترشح إلا أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها "فلة الجدل" حيث كان آخرها حين أعلنت عن وجود قصة حب سابقة بينها وبين الشاب خالد الذي رد بنشر صورة مع زوجته الحالية معبرا عن حبه لها .

كما سُجنت فلة في مصر بقضية دعارة قبل سنوات طويلة واتهمت الفنانة "لطيفة" بتوريطها في هذه القضية ، قائلة: في برنامج "المتّهم" إنها ضحيّة مجتمع قاسٍ، وضحيّة ثقتها بالناس، مشيرة إلى أنهم لفقوا لها قضية دعارة وسجنوها في مصر عام ونصف، وقالت فلة إن الفنانة لطيفة هي التي لفقت التهمة لها: وقالت "لطيفة كانت ساكنة بالدور السادس، وأنا بالدور الثاني ، ولا مرّة سألت في مطربة بالدور الثاني لماذا؟ وجيت بيروت عند المنتجة عنود معاليقي، فصارت عنود مديرة أعمال لطيفة، اجتمعت مع المؤلف الموسيقي والفنان زياد الرحباني، فاشتغلت معه لطيفة"، نافية أن صوت لطيفة ينافسها بالقول: "أنا سلطانة الطرب العربي".

كما لم تنتهِ أزماتها أيضا حيث ظهرت بفيديو ترفع فيه الآذان وسط غضب من متابعيها الذين رأوا أنه لا يجوز رفعها الآذان بينما تضع طلاءً للأظافر.

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