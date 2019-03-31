كشف حقيقة عدم تحلل جسد عبدالحليم حافظ عند فتح قبره

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشف محمد شبانة - نجل شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ - حقيقة عدم تحلل جسده عند فتح قبره.
وقال "شبانة" في تصريحات صحفية: "مع انتشار أخبار بأن المقابر مُهددة بسبب المياه الجوفية، ذهبنا لمعالجة الأمر، وحصلنا على إذن بفتح القبر للتأكد إذا كانت المياه قد وصلت له أم لا، وكان معنا كشاف (أبوللو) 4 كيلو، وما أن نزل شيخ الجامع و(التُرابية) للقبر حتى سمعنا أصواتهم تُهلل، وطلبوا مني النزول للقبر، حتى أرى عمي، فرفضت".
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