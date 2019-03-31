  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر06:25 ص
بحث متقدم
عبد الحليم حافظ

كشف حقيقة عدم تحلل جسد عبدالحليم حافظ عند فتح قبره

عمرو أديب

"أديب" يستفز جمهور الأهلي بهذا التعليق المثير

حالة الطقس

تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

صلاح

«صلاح» على أعتاب رقم قياسي جديد مع ليفربول

رضا عبد العال

تعليق صادم من رضا عبدالعال على القمة 117

"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي

بعد زيادة الحد الأدني.. بشرى سارة للمواطنين

عمار علي حسن للنظام: احذروا الوقوع في الفخ

رسالة قاسية من عمار على حسن للنخبة الجزائرية

الأهلي والزمالك

اعلامي زملكاوي: الأهلي مجاش القمة 117

الرئيس السيسي

هؤلاء هم المستفيدون من علاوات «السيسي»

صورة أرشيفية للمزارعين

زيادة أسعار التقاوى على الفلاحين.. «هى ناقصة يا حكومة؟»

في ذكرى رحيله

كشف حقيقة عدم تحلل جسد عبدالحليم حافظ عند فتح قبره

الصفحة الأخيرة

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

لماذا لا يتزوج الإخوانى من خارج الجماعة؟

#

فنان شهير: لهذه الأسباب رفضت تجسيد شخصة "عمر بن الخطاب"

#

حقيقة زواج عبدالحليم حافظ و"السندريلا"

#

لماذا رفضت هند رستم دور البطولة أمام العندليب؟

عبد الحليم حافظ

كشف محمد شبانة - نجل شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ  - حقيقة عدم تحلل جسده عند فتح قبره.

وقال "شبانة" في تصريحات صحفية: "مع انتشار أخبار بأن المقابر مُهددة بسبب المياه الجوفية، ذهبنا لمعالجة الأمر، وحصلنا على إذن بفتح القبر للتأكد إذا كانت المياه قد وصلت له أم لا، وكان معنا كشاف (أبوللو) 4 كيلو، وما أن نزل شيخ الجامع و(التُرابية) للقبر حتى سمعنا أصواتهم تُهلل، وطلبوا مني النزول للقبر، حتى أرى عمي، فرفضت".


وعن سبب رفضه أوضح "مقدرش، أنا منزلتش في دفنة والدي، لكنهم أصروا أنزل إلى قبر عمي هذه المرة، ونزلوني بالعافية"، متابعًا "دخلت لأرى عمو حليم بوجهه الجميل نائم في هدوء، رأيت ملامحه كما هي أنفه، فمه وأذنه، جفونه، وشعره الأسود الجميل، الله يرحمه" مؤكدًا على صحة الواقعة بحسب "مصراوي"..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ سيد عبدالحفيظ على مباراة القمة
» ناقد رياضي: قمة القطبين غرقت في برج العرب
» الأمن المغربي يكشف حقيقة اختراق شاب الموكب الملكي‎
» اليوم .. الطلاب يستأنفون امتحانات التابلت
» الموت يصدم الفنانة رحمة حسن
» خطوات البرلمان التالية لحسم التعديلات الدستورية
» كامل الوزير: عقوبات مغلظة على هؤلاء الركاب
» عاجل.. صدمة كبيرة لرمضان صبحي
» تحرك برلماني اتجاه هذا الاقتراح المثير لوزير الأوقاف
» الجيش الجزائري غاضب من بسبب شقيق بوتفليقة
» استشهاد 4 فلسطينين وإصابة العشرات في قطاع غزة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب