كشف حقيقة عدم تحلل جسد عبدالحليم حافظ عند فتح قبره

وعن سبب رفضه أوضح "مقدرش، أنا منزلتش في دفنة والدي، لكنهم أصروا أنزل إلى قبر عمي هذه المرة، ونزلوني بالعافية"، متابعًا "دخلت لأرى عمو حليم بوجهه الجميل نائم في هدوء، رأيت ملامحه كما هي أنفه، فمه وأذنه، جفونه، وشعره الأسود الجميل، الله يرحمه" مؤكدًا على صحة الواقعة بحسب "مصراوي"..