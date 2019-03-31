"أديب" يستفز جمهور الأهلي بهذا التعليق المثير

31 مارس 2019 - 12:40 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على التعادل السلبي بين فريقي الزمالك والأهلي في بطولة الدوري، السبت، قائلا: «يوم حلو ولذيذ».



وأبدى «أديب»، خلال خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، دهشته من حالة استاد برج العرب بعد سقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن ملاعب إنجلترا وألمانيا تسقط عليها الأمطار ولا يحدث فيها شيء، مضيفا: «الملعب بقى مستنقع، وليه مصارينه طلعت برة كدة».

