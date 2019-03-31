هذا ما قاله أمير مرتضى عن سوء أرضية ملعب مباراة القمة

31 مارس 2019 - 12:10 ص

قال أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، إن أرضية ملعب برج العرب كانت سيئة للغاية، وكانت السبب الأساسى في الخروج بتلك النتيجة «غير المرضية»، مؤكدا أن «هدفنا كان الفوز بالنقاط الثلاث ولكن الأجواء كانت صعبة للغاية».



وأشار في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، مساء السبت، أن «سوء أرضية ملعب برج العرب كان له تاثير سلبي على لاعبي الزمالك، ولو خضنا المباراة على ملعب أخر لحققنا الفوز».



وأضاف أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة جيدة في ظل ظروف صعبة للغاية، وحكم «قراراته غريبة ومتسرعة»، مشيرا إلى أن الفريق «لم يتأثر بغياب أي عنصر لأن جميع لاعبي الزمالك مميزين وعلى مستوى واحد، وكلهم على قدر المسئولية».

