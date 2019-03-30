» ناقد رياضي: قمة القطبين غرقت في برج العرب

30 مارس 2019 - 11:50 م

علق الناقد الرياضي، عصام سالم، على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة 17 للدوري الممتاز، والتي أقيمت على استاد برج العرب، بالإسكندرية، وانتهت بالتعادل السلبي.



وقال سالم خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «قمة القطبين غرقت في برج العرب، والمستوى الفني للمباراة كانت أقل من المتوقع، في ظل الأمطار، وسوء أرضية الملعب».