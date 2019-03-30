هذا ما قاله عمرو أديب عن قرارات الرئيس السيسي

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور لموظفين الدولة، قائلاً: «دي بداية جبر خواطر للموظفين المصريين.. الدولة بتقول هناك بداية تحسن اقتصادي وحياة المواطن هتتحسن للأفضل».



وأضاف "أديب"، في برنامجه «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حزمة إجراءات اقتصادية من شأنها تحسين أحوال الموظفين بشكل جيد، مشيرًا إلى أن هناك قرارات ستغير من شكل الهيكل الوظيفي والرواتب.

