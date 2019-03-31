» اليوم .. الطلاب يستأنفون امتحانات التابلت

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  عودة ، الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي بشكل إلكتروني على التابلت، اليوم الأحد.
وانطلقت الامتحانات الإلكترونية الأولى والتجريبية الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي، صباح يوم الأحد الماضي، بمادة اللغة العربية لتدريبهم على نظام التقويم الجديد من خلال استخدام التابلت.
وأدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا والأحياء واللغة الأجنبية الأولى خلال الخمسة أيام الأولى من الامتحانات.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات التجريبية الثانية على التابلت في كل مادة في الفترة من التاسعة صباحا وحتى منتصف الليل، وبعدها تتيح وزارة التربية والتعليم الامتحان على موقعها الإلكتروني.
وتعد تلك الامتحانات تجريبية لنظام التقييم الإلكتروني وتدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي دون درجات أو نجاح وورسوب.

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