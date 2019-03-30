المئات في ألمانيا وهولندا يحيون ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني

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"يوم الأرض" للفلسطينيين .. تجديد العهد مع الوطن و"الشهداء"
"يوم الأرض" للفلسطينيين .. تجديد العهد مع الوطن و"الشهداء"

المصريون ووكالات

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نظمت منظمات مجتمع المدني فلسطينية في العاصمة الألمانية برلين، السبت، تجمعا بمناسبة "يوم الأرض الفلسطيني" الذي يرمز إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
الفعالية أقيمت في ميدان هيرمانبلاتز، وشارك فيها حوالي 250 شخصا رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "الحرية للمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية" و"يومًا ما سنعود" و"الحرية لفلسطين".
وقال أحمد محيسن من الجالية الفلسطينية في برلين إن العالم يقف صامتا أمام اغتصاب إسرائيل للأرض الفلسطينية ظلما وعدوانا.
وأضاف، للأناضول، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصرف، وكأنه سمسار عقارات، ومن منطلقه هذا أهدى القدس لإسرائيل، وها هو ذا يفعل الشيء ذاته مع الجولان، فما هي المنطقة التالية ؟! هل تكون الضفة الغربية أو حتى مكة ؟!".
في السياق ذاته، نظمت "مؤسسة البيت الفلسطيني" فعالية بالعاصمة الهولندية أمستردام شارك فيها العشرات؛ حيث حملوا أعلام فلسطين، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "فلسطين حرة" و"إسرائيل إرهابية".
وفي كلمات ألقيت بالمناسبة، ندد المشاركون بسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها بعض الأطراف حيال إسرائيل.
وقالوا إن المتحدثين عن انتهاكات إسرائيل للقرارات الدولية يتُهمون بمعاداة السامية والعداء لليهود، كما يعتبر البعض مقاطعة إسرائيل مساويا للإرهاب.
وخلال الفعالية التي جرت في ميدان "دام"، قامت مجموعة من المؤيدين لتل أبيب باستفزاز المشاركين من خلال رفع أعلام إسرائيلية.
ومن ضمن المجموعة، كان عسكري اسرائيلي سابق، سبق توقيفه عدة مرات لاعتدائه على تجمعات فلسطينية، وكيله الشتائم لهم.
ولوحظ أن الشرطة -التي قدمت لفض التوتر الحاصل- غادرت دون أن تتدخل لإبعاد مؤيدي اسرائيل عن المكان الذي اقتحموه دون اذن مسبق.
وقال رئيس "البيت الفلسطيني" أمين أبو رشيد، للأناضول، إنهم يتظاهرون بمناسبة "يوم الأرض" للتعبير عن تنديدهم ورفضهم للانتهاكات الاسرائيلية في غزة والقرار الأمريكي بالاعتراف "بسيادة" إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
واضاف أبو رشيد أن "اسرائيل قتلت 200 متظاهر سلمي من الفلسطينيين خلال عام أثناء مسيرات العودة".
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس "عاصمة" لإسرائيل، وفي الخامس والعشرين من الشهر الجاري أعلن الاعتراف "بسيادة" إسرائيل على هضبة الجولان.
و"يوم الأرض الفلسطيني"، تسمية تطلق على أحداث جرت في 30 مارس/آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضيهم. 

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