الكويت تقاطع مؤتمرا في البحرين لمشاركة وفد إسرائيلي‎

30 مارس 2019 - 11:20 م

قررت الكويت مقاطعة مؤتمر في البحرين، مقرر عقده منتصف أبريل/نيسان المقبل، على خلفية مشاركة وفد إسرائيلي.



وقال العضو في البرلمان الكويتي، عبد الله الكندري، السبت، إن وزير التجارة والصناعة، خالد الرضوان، قرر عدم المشاركة في "مؤتمر ريادة الأعمال"، استجابة لمطالب برلمانية.



جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، تقدم فيها "الكندري" بالشكر إلى الوزير "الرضوان" إزاء القرار.



وفي الأيام الأخيرة طالب نواب برلمانيون بسحب البلاد مشاركتها بشكل فوري، التزامًا بموقف قيادة البلاد وشعبها الرافض للتطبيع.

