4 شهداء و316 مصابا في اعتداء إسرائيل على "مليونية العودة"

30 مارس 2019 - 11:00 م

استشهد 4 فلسطينيين، وأُصيب 316 بجروح، السبت، إثر اعتداء الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين في مسيرة "مليونية العودة والأرض" قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة في بيان، إن بلال محمود النجار، وتامر هاشم أبو الخير، ونضال صقر عمارة، وثلاثتهم يبلغون من العمر 17 عاماً، إضافة إلى محمد جهاد سعد (20 عاما)، استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، خلال مشاركتهم في المسيرات، التي نظمت شرقي قطاع غزة.



وذكرت وزارة الصحة أن "316 متظاهرا أُصيبوا بجروح مختلفة، بينهم 64 بالرصاص الحي، و 16 بالرصاص المعدني، و13 بشظايا الرصاص، فيما أصيب 46 بقنابل الغاز بشكل مباشر، و94 بانفجار قنابل الغاز والصوت، و83 بإصابات أخرى (لم توضحها).



وأشارت إلى أن من بين المصابين، 14 وصفت جراحهم بالخطيرة، و121 بالمتوسطة.



وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، في مسيرات حاشدة تجمعت في 5 نقاط قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، ضمن ما يعرف بـ "مليونية العودة والأرض".



وانطلقت المسيرات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات "العودة وكسر الحصار" المتوافقة مع ذكرى "يوم الأرض" الذي يحييه الفلسطينيون في 30 مارس/آذار من كل عام.



وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب برحيل الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، بحسب مراسل "الأناضول".



من جانبه، قال رئيس حركة "حماس"، بقطاع غزة، يحيى السنوار، إن حركته سوف تتصدى لأي اعتداءات إسرائيلية على القطاع.



وأضاف في كلمة ألقاها خلال تواجده في المسيرات، شرقي مدينة غزة: " نحن بالمرصاد لأية جرائم يرتكبها (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو، ولن نألوا جهدا في الدفاع عن أهلنا".



وتابع: " رغم البطش والقهر والتجويع، شعبنا يؤكد تمسكه بالثوابت وبحق العودة، مهما تنازل المتنازلون (..) شعبنا يؤكد أنه ماض وأنه سيكسر الحصار بعز عزيز أو بذل ذليل".



وعلى الجانب الآخر من الحدود، عزز الجيش الإسرائيلي من قواته على طول الحدود مع غزة، واعتلى العشرات من قناصته تلال رملية تقابل مناطق تجمع المتظاهرين الفلسطينيين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية فلسطينية لمراسل "الأناضول".



وذكر شهود عيان لوكالة "الأناضول"، أن آليات عسكرية إسرائيلية تتجول بكثافة على طول الحدود مع غزة.



وقدّر الجيش الإسرائيلي أعداد المشاركين، بنحو 40 ألف فلسطيني، وقال في بيان اطلعت عليه "الأناضول"، إن المتظاهرين قذفوا الحجارة وأحرقوا الإطارات المطاطية. مشيرا إلى أن معظم المتظاهرين "يتواجدون في عمق القطاع".



وأضاف أن جنوده "يستخدمون وسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار وفقًا لتعليمات إطلاق النار".







**مشاهد من المسيرات



وفي تصريح لـ "الأناضول"، قال منتصر أبو سلطان، عضو اللجنة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار" (مؤلفة من الفصائل الفلسطينية)، إن "الشعب الفلسطيني يشارك في مليونية العودة والأرض ليجدد حقه بالعودة لأرضه ورفع الحصار عن غزة".



وأضاف أبو سلطان: "مسيرات العودة نجحت على مدار عام في التأكيد على حق الفلسطينيين بالعودة لأرضهم، وأوصلت رسالة للمجتمع الدولي بأنه يجب أن يفي بكافة التزاماته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني".



وشهدت مناطق المسيرات، فعاليات تراثية فلسطينية، حيث أدى المتظاهرون رقصات شعبية، ورددوا أغانٍ وطنية على وقع معزوفات تراثية.



وفي مشهد لافت، اجتمع عدد من كبار السن والشبان في خيمة تراثية كبيرة وبدأ أحدهم بالعزف على آلة "الربابة" (آلة موسيقية عربية قديمة من وتر واحد)، وغنى آخر أبيات شعر من قصائد شعبية فلسطينية قديمة.



وعلى مقربة من تلك الخيمة، تجمع عدد من الشبان وبدأوا بأداء رقصات تراثية، فيما أعدت مجموعة من النسوة "خبز الصاج" ووزعنه على المتظاهرين.



وقالت أريج الأشقر، إحدى الفلسطينيات المشاركات بـ"مليونية العودة والأرض" لمراسل "الأناضول"، إن "المرأة الفلسطينية جاءت هنا لتثبت أن لها الحق بالعودة لأرضها المحتلة عام 1948، ولكسر الحصار الظالم عن غزة".



وأضافت: "نطالب برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وبرفع الحصار عن غزة وبإنهاء الانقسام الفلسطيني".



وذكرت الأشقر أن "المرأة الفلسطينية بمشاركتها في المسيرة تعزز دورها النضالي، وتؤكد على حقها بالمشاركة في مقاومة الاحتلال".



وانتشر العشرات من الباعة الجائلين في المناطق الحدودية، حيث وجدوا من المسيرات مكانا لترويج بضائعهم من الأطعمة والمسليات والمرطبات.



وفي مشهد آخر من التظاهرات، اقترب شبان فلسطينيون من السياج الفاصل، وبدأوا برشق القوات الإسرائيلية بالحجارة، فيما أشعل آخرون إطارات المركبات المطاطية.



واستهدفت القوات الإسرائيلية الشبان المتظاهرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



وذكر مسعفون فلسطينيون لوكالة "الأناضول"، أن العشرات من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.



من ناحيتها، نشرت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، منذ ساعات صباح اليوم، 8 آلاف عنصر أمن في محافظات القطاع والطرق المؤدية إلى المناطق الحدودية لتأمين فعاليات مسيرات "مليونية الأرض والعودة".



وقالت الوزارة، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، إن "نشر هذه العناصر يأتي في إطار مساندة جماهير شعبنا في إحياء فعاليات مليونية الأرض والعودة".



وقبل عام من اليوم، انطلقت للمرة الأولى مسيرات "العودة وكسر الحصار" قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

