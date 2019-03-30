إسرائيل تعيد فتح معبر "كرم أبو سالم" الأحد

30 مارس 2019 - 10:30 م

قال مسؤول فلسطيني، السبت، إن إسرائيل تعتزم فتح معبر "كرم أبو سالم" التجاري، جنوبي قطاع غزة الأحد.



جاء ذلك في تصريح مقتضب، أدلى به للأناضول رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع (تابعة للسلطة الفلسطينية).



وحسب المصدر ذاته، فإن "السلطات الإسرائيلية ستستأنف عمل معبر كرم أبو سالم بشكل طبيعي الأحد".



وأضاف فتوح أن لجنته "أبلغت الشركات الفلسطينية بالقرار الإسرائيلي بفتح المعبر كالمعتاد، وعلى التجار تجهيز بضائعهم المنسق لها ليوم الأحد".



ولم يتسن التحقق من السلطات الإسرائيلية بشأن ما أفاد به المسؤول الفلسطيني.



وفي 25 مارس/آذار الماضي، قررت إسرائيل، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، عقب إطلاق صاروخ من القطاع، سقط شمالي مدينة تل أبيب.

