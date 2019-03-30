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عودة الكهرباء إلى معظم أنحاء فنزويلا

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فنزويلا
فنزويلا

المصريون ووكالات

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عاد التيار الكهربائي، السبت، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس ومعظم أنحاء البلاد، بعد عدة موجات من انقطاع التيار كان آخرها الجمعة.
وغرقت أنحاء كبيرة من فنزويلا في الظلام، الشهر الماضي؛ نتيجة تعرضها لانقطاع كبير للتيار الكهربائي 3 مرات، كان آخرها الجمعة.
وعادت الكهرباء لمعظم أنحاء العاصمة كاراكس، صباح السبت، وعادت لمعظم أجزاء البلاد خلال اليوم.
وتقول الحكومة إن عمليات تخريب مادية وإلكترونية هي السبب وراء انقطاع التيار الكهربائي، في حين تقول المعارضة إن السبب ضعف البنية التحتية.
وألقى رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، خطابا أمام تجمع من أنصاره يحتجون على انقطاع التيار الكهربائي في مدينة لوس تيكوس جنوب غربي كاراكاس.
ودعا غوايدو المواطنين للخروج إلى الشوارع كلما عانت البلاد من انقطاع في التيار الكهربائي أو المياه.
ونقل موقع صحيفة "إل ناسيونال" المعارضة عن غوايدو قوله إن هناك مظاهرات احتجاجية في أكثر من 100 موقع بالبلاد، وإن الاستعدادات مستمرة لـ"عملية الحرية" التي لم يعرف بعد ما المقصود بها.
ونسبت الصحيفة لغوايدو قوله: "لم يعد ممكنا تحمل هذا الوضع أكثر من ذلك. علينا إنهاء الصفحة الأولى من عملية الحرية يوم 6 أبريل/ نيسان المقبل.
ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر إعلان غوايدو "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. 

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