» استشهاد 4 فلسطينين وإصابة العشرات في قطاع غزة

31 مارس 2019 - 12:39 ص

أستشهد 4 شبان فلسطينين، وأصيب أكثر من 300 متظاهر، برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، اليوم السبت مع انطلاق مسيرات مليونية يوم الأرض.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة، مقتل المواطن أدهم نضال عمارة (17 عاما) وتامر هاشم أبو الخير (17 عاما) جراء إصابتهما خلال المظاهرات شرق غزة، بالإضافة إلى مقتل محمد جهاد سعد (20 عاما) قبل بدء فعاليات المليونية صباح اليوم، وبلال محمود النجار (17 عاما) متأثرا بجراح أصيب بها اليوم شرقي خان يونس.



ونشرت الوزارة في بيان ها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إحصائيات تفصيلية لأحداث مليونية الوطن والعودة السلمية الناتجة عن قمع الجيش الإسرائيلي لها، قائلة إن إجمالي المصابين الذين نقلوا للمستشفيات بلغ 316 مصابا، 5 منهم حالتهم حرجة جدا و9 خطيرة و121 متوسطة و181 طفيفة.



وأوضحت أن 64 إصابة كانت بالرصاص الحي و16 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و13 إصابة بشظايا، و46 بالغاز، و94 بانفجار قنابل غاز، و83 إصابات أخرى.

