تعليق صادم من رضا عبدالعال على القمة 117

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رضا عبد العال
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علق رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق،  على الأحداث المؤسفة التي صاحيت القمة 117، بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت في ملعب برج العرب، من حالة أرضية الملعب بعد المطر الشديد وعدد الجمهور.
وقال عبد العال عن الملعب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc " الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc "،: "دول كانوا بيقعوا في الملعب ولا كأنهم بينطوا في ترعة".
وأضاف أن ذلك دليل واضح على فشل اتحاد الكرة،: "ماتش زي دا كان المفروض يبقى في شهر نوفمبر أو ديسمبر مش دلوقت".
ووصف عبد العال ما حدث خلال اللقاء، بـ"الفضيحة"، مستطردا: "لو اللي ماسكين اتحاد الكرة بيعاملوا ربنا، مكنش دا حصل، أعضاء اتحاد الكرة لازم يمشوا".
واستطرد: "لا يعقل إن مباراة زي دي متتلعبش من غير جمهور، دي مهزلة".
وأنتهت القمة بالتعادل السلبي بين الأهلي والزمالك، وحافظ المارد الأبيض على الصدارة، بـ 54 بفارق نقطتين عن منافسه الأحمر، والذي اترفع رصيدده إلى52 نقطة.


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